"Российские снайперы прибыли сдавать экзамены": оккупанты ранили украинского бойца на Донбассе

Террористы в очередной раз нарушили договоренности о прекращении огня.

В четверг на Донбассе был ранен украинский военный.

Об этом сообщает Командование Объединенных сил в Facebook.

Отмечается, что российские оккупанты в очередной раз нарушили все возможные договоренности и обстреляли украинские позиции вблизи Зайцево.

"Противник вел обстрелы из противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также зафиксирована работа вражеских снайперов. По подтвержденным данным, накануне из России на этот участок фронта прибыли российские снайперы, которые приехали на украинскую землю для сдачи экзаменов. Оккупанты прицельным выстрелом ранили одного нашего защитника. Раненому воину немедленно оказали медицинскую помощь", - говорится в сообщении.

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В Командовании добавили, что на такие действия оккупантов украинские войска дали ответ. Используя разрешенное вооружение, они уничтожили огневые точки противника, потери которого сейчас уточняются.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки в зоне ООС также был ранен военный Объединенных сил.