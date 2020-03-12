Ток, насилие и удаление частей тела: в ООН рассказали, как террористы на Донбассе пытают пленных

В Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека пообщались с бывшими пленными, которых удерживали боевики на оккупированном Донбассе.

Российские террористы на оккупированном Донбассе подвергают пленных тяжелым пыткам, систематически их мучая и причиняя вред здоровью.

Об этом говорится в докладе Управления Верховного комиссара ООН по ситуации с правами человека 16 ноября 2019 года - 15 февраля 2020-го.

В частности, как отмечают авторы документа, было опрошено 56 человек, освобожденных так называемыми "республиками". Оккупанты чаще всего обвиняли задержанных в "шпионаже", "подстрекательстве к ненависти", "теракте", "хранении взрывчатых материалов", "госизмене", "создании преступной организации" и тому подобное.

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В организации установили, что пытки и жестокое обращение были систематическими на начальном этапе, а уменьшался уровень жестокости после завершения "досудебного расследования". По словам нескольких опрошенных, в пытках участвовали сотрудники российской ФСБ.

"В большинстве задокументированных случаев те, кто осуществлял "допрос", сразу угрожали задержанным насилием или изнасилованием, или высказывали угрозы в адрес их семей, если они отказывались признаться или иным образом сотрудничать со "следствием". Такие угрозы часто сопровождались ударами по телу или пощечинами по лицу... Применялись такие методы пыток и жестокого обращения, как избиение, удары электрическим током, удушение ("мокрый" и "сухой" методы), сексуальное насилие, пытки положением, удаление частей тела (ногтей и зубов), лишение воды, еды, сна или доступа к туалету, имитация казни, угрозы насилием или смертью, угрозы нанесения ущерба семье", - говорится в документе.

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Как сообщал УНИАН, 5 марта украинская сторона в Минске передала список из более 200 фамилий для будущего взаимного освобождения удерживаемых лиц.