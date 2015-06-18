В Кировограде в училище открыли стену памяти погибших в АТО выпускников (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, стену посвятили четырем выпускникам этого учебного заведения – Алексею Волохову Александру Кондакову, Олегу Паршутину и Евгению Шверненко.

Волохов - старший солдат Вооруженных сил Украины. Военнослужащий Кировоградского гарнизона, старший разведчик 3-го отдельного полка спецназначения. Кондаков - старший солдат ВСУ, радист радиогруппы, 3-й отдельный полк спецназначения. Оба погибли под Славянском в районе горы Карачун, находясь в сбитом военном вертолете Ми-8, который возвращался с блокпоста со специалистами, которые устанавливали аппаратуру для организации мониторинга пространства и фиксации фактов нарушения перемирия в зоне проведения антитеррористической операции.

Читайте такжеСегодня - годовщина гибели 49 бойцов в сбитом сепаратистами Ил-76 под ЛуганскомПаршутин - младший сержант Государственной пограничной службы Украины. В мирное время работал на Кировоградском хлебозаводе. Младший инспектор пограничной службы 1-й категории второго отделения инспекторов пограничной службы отдела «Иловайск» Донецкого пограничного отряда. Погиб 31 июля 2014 г. во время минометного обстрела террористами пограничной заставы Васильевка Амвросиевского района.

Шверненко - военный 57-й мотопехотной бригады. Погиб в поселке Чернухино Луганской области 6 февраля 2015 г.

Стела памяти расположена на втором этаже высшего профессионального училища № 4.

Участие в ее официальном открытии приняли родные, друзья погибших и студенты. Представители духовенства совершили молебен по погибшим.