Подозреваемый в деле MH17 россиянин ответил на обвинения и рассказал, поедет ли снова на Донбасс

"Хмурый" говорит, что в наказание не верит.

Один из четырех подозреваемых в деле MH17 - российский военный Сергей Дубинский ("Хмурый") прокомментировал озвученные следствием обвинения.

Об этом говорится в его ответе в Facebook журналистам проекта "Донбасс.Реалии".

"Представленные СБУ данные телефонных переговоров смонтировали за несколько дней. Маршрут якобы передвижения "Бука" не выдерживает никакой критики (это как вы бы ехали на авто из Киева до Чернигова через Винницу). "Бук" не может осуществлять захват цели без комплекса», – ответил он.

В то же время боевик не ответил на уточняющие вопросы относительно опубликованных еще в 2014 году аудиозаписей, где, по данным СБУ, он обсуждает транспортировку российского ЗРК "Бук" по территории, подконтрольной группировке "ДНР", накануне и после сбития самолета.

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В общении с журналистами Дубинский добавил, что не верит в то, что его смогут привлечь к ответственности по делу MH17, а также сообщил, что не собирается больше возвращаться на Донбасс.

Справка УНИАН. Самолет авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной Россией территорией Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту. Большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

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Совместная следственная группа установила, что самолет сбила ракета, выпущенная из российского комплекса "Бук".

Первыми четырьмя подозреваемыми в трагедии рейса МН17 российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков), российский генерал Сергей Дубинский и террористы Олег Пулатов и Леонид Харченко.