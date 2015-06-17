В СБУ расследуют почти 5 тысяч дел об угрозах госбезопасности
На сегодняшний день Служба безопасности Украины расследует 4 тыс. 868 дел, связанных с угрозами государственной безопасности.
Об этом заявил руководитель Главного следственного управления СБУ Василий Вовк, передает ЛІГАБізнесІнформ.
В первую очередь, как утверждает Вовк, эти дела связаны с событиями на востоке Украины.
При этом он отметил, что, согласно данным СБУ, в будущем для дестабилизации ситуации в стране будут задействованы различные инструменты.
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"От раздачи сепаратистских листовок в разных городах Украины, вербовки людей из разных слоев общества – до попыток подрывов зданий и похищения людей", – утверждает Вовк.
Ранее сегодня руководитель Главного следственного управления СБУ заявлял, что в Украине задержаны и привлечены к уголовной ответственности 54 российских военных, 8 из них находятся под стражей.