На донецком заводе химизделий произошел взрыв
02:32, 17 июня 2015Война
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На заводе химических изделий в оккупированном террористами Донецке во вторник 16 июня произошел взрыв.
На заводе в Донецке произошел взрыв / nv.ua
Об этом сообщает Новое Время со ссылкой на пророссийские СМИ.
"На донецком казенном заводе химических изделий произошел взрыв. В данный момент информация о пострадавших и подробности происшествия уточняются", - говорится в заявлении.
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Горожане в соцсетях пишут о черном дыме, вероятно, от пожара на предприятии. Также сообщается, что ударная волна была ощутима даже в центре города.
Ранее УНИАН сообщал, что во вторник, 16 июня, во второй половине дня жители северной части города услышали несколько сильных залпов и почувствовали мощную взрывную волну.
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