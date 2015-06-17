На донецком заводе химизделий произошел взрыв

Об этом сообщает Новое Время со ссылкой на пророссийские СМИ.

"На донецком казенном заводе химических изделий произошел взрыв. В данный момент информация о пострадавших и подробности происшествия уточняются", - говорится в заявлении.

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Горожане в соцсетях пишут о черном дыме, вероятно, от пожара на предприятии. Также сообщается, что ударная волна была ощутима даже в центре города.

Ранее УНИАН сообщал, что во вторник, 16 июня, во второй половине дня жители северной части города услышали несколько сильных залпов и почувствовали мощную взрывную волну.