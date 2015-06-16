Россия способна атаковать Украину очень быстро - Генсек НАТО

Об этом заявил Генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью польскому агентству PAP, передает "ЕвроПравда".

"Это вызывает беспокойство. Я хотел бы подчеркнуть, что соглашение о прекращении огня имеет решающее значение для всех сторон, и любая попытка расширить территорию, подконтрольную сепаратистам, будет неприемлемой для международного сообщества", - подчеркнул он.

Читайте такжеПорошенко заявил, что скоро Россия изменит формат "гибридной войны"

Кроме того, Генсек НАТО вновь призвал власть Кремля вывести свои войска и военную технику из Украины.

"Мы призываем Россию прекратить преднамеренную дестабилизацию Восточной Украины, прекратить поддержку сепаратистов, вывести свои войска и военную технику из Украины и вдоль ее границ и в полной мере поддержать политическое решение конфликта", - подчеркнул он.

При этом Столтенберг считает, что полное выполнение Минских соглашений является "единственным путем к миру".

"Очень важно, чтобы все стороны соблюдали режим прекращения огня и полностью выполняли Минские соглашения", - отметил Генсек НАТО.