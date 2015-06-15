Украина предупредила ОБСЕ о возможных провокациях со стороны боевиков

Об этом сообщил пресс-офицер украинской стороны в Совместном центре координации и контроля прекращения огня Руслан Семенюк, пишет Украинская правда.

Генерал-майор ВСУ Андрей Таран обратил внимание ОБСЕ на признаках эскалации конфликта и восстановлении использования боевиками тяжелой артиллерии, в частности, при обстреле Марьинки (использовали 120-мм минометы) и Новомихайловки (использовали "Грады").

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По данным украинской стороны, на Луганском направлении готовится очередная провокация.

Утром 14 июня зафиксировано движение колонны боевиков в составе пяти БРДМ и четырех автомобилей "КамАЗ" с Первомайска до Золотого. В двух "КамАЗах" находились боевики, переодетые в военную форму ВС Украины.

Кроме того, по словам Тарана, удалось перехватить разговор одного из главарей террористов, где он заявил: "Почему они, (ругательство), не стреляют в ответ?! Мы их заставим отвечать!"

Учитывая это, украинская сторона обратилась к ОСБЕ и российской стороне для задействования всех механизмов для безусловного выполнения незаконными вооруженными формированиями Минских договоренностей.