Боевики за день 65 раз обстреляли украинских военных

Как сообщили в штабе, большинство обстрелов зафиксировано на Донецком направлении.

"Несколько раз со 120-мм минометов и 122-мм артсистем боевики били по позициям сил АТО в районе Опытного, Песков, Марьинки, Новой Ласпы, Старогнатовки. По Новомихайловке били вражеские танки и РСЗО "Град", - говорится в сообщении.

Из "Градов" враг бил по Троицкому в районе Артемовска. На этом же направлении из минометов калибра 120 мм боевики обстреляли Золотое.

Луганское обстреляли из гранатометов, вооружения боевых машин, здесь также работали вражеские снайперы.

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Напряженно было в районе Луганска: Трехизбенку, Крымское, Сокольники, Новотошковское, позиции ВСУ южнее Донецкого преступники неоднократно обстреляли из минометов разных калибров, танков, гранатометов, зенитных установок.

"Возле Мариуполя бандформирования были менее активны: они трижды обстреливали силы АТО из стрелкового оружия и автоматических станковых гранатометов. Под вечер по Широкино они ударили из 122-мм гаубиц и РСЗО "Град-П", - отметили в штабе.

Кроме того дважды боевики били из танков по домам мирных жителей в Опытном.

По меньшей мере семеро украинских военных ранены, сообщил «5 каналу» представитель штаба АТО Антон Миронович. По его словам, соответствующая информация анализируется.

«Окончательная цифра пока неизвестна, но уже не менее семи человек (ранены - УНИАН)», - сказал спикер.