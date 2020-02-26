СБУ разоблачила пропагандисток сепаратизма в двух областях

Жительница Мариуполя размещала на персональных страницах одной из запрещенных соцсетей сепаратистский контент, а жительница Конотопа агитировала за так называемую "Новороссию".

Служба безопасности Украины разоблачила в Донецкой и Сумской областях двух пропагандисток сепаратизма.

Читайте такжеВ Черновицкой области уволили чиновницу РГА после ее оскорбления военных в FacebookКак сообщили в пресс-центре СБУ, правоохранители разоблачили жительницу Мариуполя, которая регулярно размещала на персональных страницах одной из запрещенных социальных сетей сепаратистский контент. В публикациях, в частности, содержались призывы к нарушению конституционного строя и территориальной целостности Украины.

«Злоумышленница популяризирует террористические организации «Л/ДНР», поддерживала идею выхода юго-восточных регионов из состава Украины. Деструктивные материалы женщина получала из российских пропагандистских интернет-изданий и сайтов боевиков незаконных вооруженных формирований», – говорится в сообщении.

Аналогично, добавляют в СБУ, действовала и жительница Конотопа Сумской области. В соцсетях женщина агитировала за так называемую «Новороссию», а также поддерживала идею создания фейковой «Сумской народной республики».

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