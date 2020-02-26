"Укроборонпром" переплачивал за российские комплектующие в 2-3 раза - материалы расследования

Госконцерн осуществлял закупки через "фирмы-прокладки", выводя разницу в оффшорные компании.

В течение 2015-2019 годов государственный концерн "Укроборонпром" покупал продукцию оборонного назначения из России по завышенным в разы ценам.

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Об этом говорится в обосновании судебного решения, опубликованного в Едином госреестре судебных решений.

Согласно документу, досудебным расследованием установлено, что оборонным предприятием через спецэкспортеров (структурные подразделения ГК "Укроборонпром") заключаются реальные договоры на поставку военной продукции или предоставление услуг по ремонту вооружения.

В рамках таких договоров предприятие через спецэкспортера получает экспортную выручку за поставленную продукцию или оказанные услуги.

Параллельно спецэкспортер заключает агентские соглашения с офшорными компаниями о предоставлении агентских услуг по содействию заключению экспортных контрактов.

Формально в результате предоставления определенных обозначенных услуг агент получает вознаграждение в размере 15-20% от суммы полученной предприятием-производителем экспортной выручки. Такие агентские соглашения обычно заключаются раньше или накануне заключения реального экспортного контракта, носят общий характер и не содержат сведений о конкретном контракте, заключение и реализация которого будет обеспечена.

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"Таким образом, указанные агентские договоры использовались под любой экспортный контракт и, как следствие, осуществлялся вывод из Украины средств в оффшорные юрисдикции", - отмечается в материалах досудебного расследования.

"В частности, спецэкспортерами в интересах отечественных оборонных предприятий заключались импортные контракты на поставку необходимых комплектующих с иностранными компаниями (Объединенные Арабские Эмираты, Чехия, Великобритания, Кипр и т.д.). При этом, фактически в Украину поставлялась продукция военного назначения и двойного использования, изготовленная на предприятиях Российской Федерации, которые находятся под санкциями (т. н. «схема обхода прямых поставок»). При этом стоимость таких поставок была завышенной в 2-3 раза", говорится в судебном постановлении.

Решение принято по ходатайству следователя СБУ о временном доступе к документам в рамках расследования уголовного производства № 42019000000001937 от 2 сентября 2019 года по факту совершения преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 191 и ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в марте 2019 года журналисты-расследователи из Bihus.info узнали, что «Укроборонпром» переплачивал за запчасти для военных транспортных самолетов Ан-26 из России. В сюжете говорится, что Ан-26 сконструирован в Украине, но некоторые инструменты к нему завозили из России. По дороге в Украину цена на эти запчасти росла в разы. За поставку запчастей отвечало предприятие концерна «Укрспецэкспорт».