Сегодня - годовщина гибели 49 бойцов в сбитом сепаратистами Ил-76 под Луганском

Сообщалось, что самолет, на борту которого находились военнослужащие, техника, снаряжение и продовольствие, был поражен огнем из зенитной установки и крупнокалиберного пулемета.

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В катастрофе Ил-76 обвинили экс-заместителя начальника Генштаба ВСУ, экс-заместителя руководителя АТО, генерала Виктора Назарова, которому было объявлено о подозрении в служебной халатности, которая привела к гибели людей.