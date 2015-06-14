Сегодня - годовщина гибели 49 бойцов в сбитом сепаратистами Ил-76 под Луганском
11:33, 14 июня 2015Война
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В ночь с 13 на 14 июня 2014 года во время захода на посадку в аэропорту Луганска террористы подбили военно-транспортный самолет Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины Ил-76, на борту которого находились 40 десантников 25-й отдельной Днепропетровской бригады и 9 членов экипажа. Все погибли.
REUTERS
Сообщалось, что самолет, на борту которого находились военнослужащие, техника, снаряжение и продовольствие, был поражен огнем из зенитной установки и крупнокалиберного пулемета.
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В катастрофе Ил-76 обвинили экс-заместителя начальника Генштаба ВСУ, экс-заместителя руководителя АТО, генерала Виктора Назарова, которому было объявлено о подозрении в служебной халатности, которая привела к гибели людей.
25 ноября Назарова взяли под стражу и объявили о возможности залога в размере 365 тыс. грн, однако через несколько дней Назаров уплатил требуемую сумму и вышел из-под стражи.
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