Боевики обстреляли Станицу Луганскую – погиб украинский военный, еще один ранен

12 июня боевики обстреляли Станицу Луганскую, в результате чего один военнослужащий Вооруженных сил Украины погиб, еще один получил ранения и был госпитализирован.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе председателя Луганской областной военно-гражданской администрации Геннадия Москаля, вчера после 16.00 Станица Луганская была обстреляна из автоматических гранатометов. Огонь велся по позициям украинских военных из Красного Яра на правом берегу Северского Донца. "К сожалению, не обошлось без потерь. В результате обстрела смертельное ранение получил 43-летний боец, который погиб на месте. Еще один военный (29 лет) ранен и доставлен в больницу. Раны не тяжелые, угрозы жизни нет. Оба бойца - военнослужащие 128-й бригады", - говорится в сообщении.

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Ночью боевые действия в Станице продолжались, периодически вспыхивали перестрелки из автоматов, пулеметов и гранатометов. Тяжелое оружие не применялось, данных о пострадавших или разрушениях нет.