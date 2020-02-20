ТСН.Тиждень расскажет, что означают новые провокации Кремля на украинском Донбассе и что сейчас происходит на передовой

Специальный корреспондент ТСН.Тижня поехал на передовую, чтобы узнать, что сейчас происходит в местах боевых действий.

В начале недели российские наемники атаковали украинские позиции на Донбассе из запрещенного Минскими соглашениями оружия.

ТСН.Тиждень узнавал, что сейчас происходит на передовой.

Пророссийские боевики в начале недели атаковали позиции украинской армии на Донбассе, применив минометы калибра 120 мм, гранатометы разных систем и крупнокалиберные пулеметы. Под огневым прикрытием российские оккупанты перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку продвижения через линию разграничения. Из-за обстрелов украинская армия понесла потери.

Специальный корреспондент ТСН.Тижня Андрей Цаплиенко поехал на передовую, чтобы узнать, что сейчас происходит в местах боевых действий и потеряла ли Украина свои позиции из-за вражеского наступления.

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В воскресенье, 23 февраля, в 19-30 ТСН.Тиждень расскажет, что означают провокации Российской Федерации на востоке Украины и как это связано с другой войной – в Сирии.

Как сообщал УНИАН, 18 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 18 раз нарушили режим прекращения огня.

По данным пресс-центра штаба операции Объединенных сил противник обстрелял украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152 мм и 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, вооружения танка, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В результате боя один военнослужащий ВСУ погиб, еще трое получили ранения и двое контузию.