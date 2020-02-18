ООС: один боец погиб, пятеро ранены

Сегодня оккупанты 18 раз нарушили режим прекращения огня.

На протяжении текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 18 раз нарушили режим прекращения огня, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, трое получили ранение и еще двое - боевое поражение.

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Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке.

"Противник обстрелял позиции Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152 мм и 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, вооружения танка, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник произвел один обстрел возле Березового, применив крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" было зафиксировано 17 обстрелов: шесть раз возле населенного пункта Крымское - из 120-мм минометов враг выпустил 61 мину, еще 10 мин из миномета калибра 82 мм, а также вел огонь из вооружения БМП и станкового противотанкового гранатомета; четыре раза рядом с Новотошковским - из артиллерийских систем калибра 152 мм - 45 снарядов, 122-мм артиллерии - 15 снарядов, минометов калибра 120 мм - 17 мин, а также 56 выстрелов из вооружения танка; в районе населенного пункта Орехово - из ствольной артиллерии калибра 152 мм - 22 снаряда, 122-мм артиллерии - 28 снарядов, минометов калибра 120 мм - 45 мин, 82-мм минометов - 30 мин, а также противник вел огонь из гранатометов различных систем; дважды возле населенного пункта Хутор Вильный - из артиллерийских систем калибра 122 мм - 4 снаряда, 120-мм минометов - 23 мины, 82-мм минометов - 25 мин, а также вел огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; дважды возле Золотого-4 - из минометов калибра 120 мм враг выпустил 3 мины, а также вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; недалеко от Попасной - из ствольной артиллерии калибра 122 мм - 16 снарядов и минометов калибра 82 мм - 18 мин; в районе Луганского - из 82-мм минометов - 2 мины.

Кроме этого, как сообщили в штабе ООС, возле населенного пункта Орехово враг предпринял попытку штурма наблюдательных постов. В результате боевого столкновения украинские защитники дежурными огневыми средствами подавили вражеский огонь и остановили диверсионно-разведывательную группу противника.

"Позиции украинских защитников не утрачены", - отметили в штабе.

В штабе также отметили, что на участке разведения №1 ситуация остается стабильной, режим тишины соблюдается.

На участке разведения №2 и №3 обстановка также стабильная. Продолжаются мероприятия по соблюдению режима тишины.