Хомчак связал атаку российских оккупационных войск с годовщиной боев за Дебальцево

Враг намеревался продемонстрировать, что продвинулся вперед на 300 или 500 метров, считает начальник Генштаба.

Российско-оккупационные войска сегодня хотели захватить наблюдательные пункты Вооруженных сил Украины в связи с пятой годовщиной боев за Дебальцево.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом начальник Генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак заявил на брифинге по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны.

«Война продолжается, и линия разграничения - 410 км, и на линии разграничения такие события (провокации - УНИАН) у нас происходят не ежедневно, а через день», - сказал Хомчак.

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По его словам, «сегодня была не провокация, сегодня пятая годовщина событий в Дебальцево (УНИАН: бои за Дебальцево продолжались в период 21 января - 18 февраля 2015 года), и для противника ... они это все показывают, что это их была «победа». Мы расцениваем это (атаку боевиков на Луганщине - УНИАН) так, что они хотели наблюдательные посты (ВСУ) захватить, чтобы, наверное, показать своему населению, всем, перед кем они отчитываются, что «мы продвинулись вперед на каких-то 500 метров или на 300 метров». Это война, и каждый метр для воюющей стороны - он дорог», - заявил начальник Генштаба.

По словам Хомчака, для людей на войне каждый метр, который они защищают, полит кровью и он очень дорог.

Как сообщал УНИАН, утром российские вооруженные формирования атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. Враг применил минометы калибра 120 мм.

Также противник вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Под огневым прикрытием российские оккупанты перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку продвижения через линию разграничения.

В результате боя один военнослужащий ВСУ погиб, еще трое получили ранения и двое контузии.