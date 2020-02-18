Противник устраивает провокации только на участке разведения в районе Петровского - Хомчак

Начальник Генштаба уверяет, что сегодняшние боевые действия в Луганской области не касались участка разведения в районе Золотого.

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявил, что только на участке разведения сил и средств в районе Петровского происходят провокации со стороны оккупантов, чтобы вызвать ответный огонь.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге по результатам заседания Совета национальной безопасности и обороны.

По словам Хомчака, сегодняшние боевые действия на Луганщине не касались участка разведения в районе Золотого.

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«Из трех участков разведения провокации бывают только в Петровском. В Петровском есть случаи, которые фиксирует ОБСЕ, о которых мы докладываем, когда противник открыто перед камерами открывает огонь по границе участка», - заявил начальник Генштаба.

Как отметил Хомчак, все обстрелы боевиков носят провокационный характер, чтобы украинские военные дали ответ. «Они хотят спровоцировать нас, чтобы мы дали огонь. У них там в это время находятся их СМИ, чтобы они могли зафиксировать, что мы ведем огонь. Мы на эти провокации не ведемся», - отметил он.

Хомчак заверил, что об участках разведения речь не идет – и попросил не спекулировать о Золотом, ведь Золотых есть 5. По его словам, из трех участков разведения бывают провокации только в Петровском, а бои на линии соприкосновения в целом бывают довольно регулярно, пишет "Украинская правда".

«В отношении Золотого не было никаких проблем по этому участку разведения», - подчеркнул Хомчак.