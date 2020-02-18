"Все в панике, что наши территории будут захватывать": жительница Золотого рассказала о ситуации в городе

По ее словам, интенсивность обстрелов к обеду снизилась.

Жители Золотого, в районе которого сегодня утром обострилась ситуация, обеспокоены возможным захватом территории боевиками "ЛНР".

Об этом сообщила волонтер Светлана Печеная, которая проживает в Золотом, пишет НВ.

"Сейчас происходят сильные обстрелы территорий города Золотое, поселка Новодружковка. С той стороны начали стрелять где-то в полшестого утра. Так происходило где-то в течение часа, после чего наши начали отвечать", - рассказала она.

Обстрелы, по ее словам, продолжаются, но уже с меньшей интенсивностью - в отличие от утренних.

"Все в панике, что это наступление, что наши территории будут захватывать. Выезжать из города никто не собирается. Куда выезжать?", - отметила она.

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Как сообщал УНИАН, утром вооруженные формирования Российской Федерации атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. Враг применил минометы калибра 120 мм. Также противник вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Под огневым прикрытием российские оккупанты перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку продвижения через линию разграничения.

В результате боя один военнослужащий погиб, еще четверо получили ранения.