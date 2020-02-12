Украина в Минске: выборы на Донбассе возможны только после полной деоккупации

Украинская сторона на переговорах в Минске отметила, что Россия должна прекратить военное вторжение в Украину и прекратить поддерживать незаконные вооруженные формирования на востоке Украины.

В Минске на переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе украинская сторона в очередной раз подчеркнула, что выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей возможны лишь после вывода российских войск и восстановления контроля Украины над границей.

Об этом в социальной сети Facebook сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ, экс-президента Леонида Кучмы Дарка Олифер.

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"Сегодняшнее заседание ТКГ в Минске состоялось в пятую годовщину подписания Комплекса мер по выполнению Минских соглашений. Эта договоренность Украины, Франции, Германии и РФ остановила крупномасштабные боевые действия, кровопролитие, ежедневную гибель десятков украинских граждан и дала возможность возвращения мира в Украину", - сказала Олифер.

Пресс-секретарь Кучмы добавила, что Минские соглашения получили новый импульс 9 декабря 2019 года во время встречи лидеров стран «нормандской четверки» в Париже, и именно на выполнении договоренностей участников саммита сосредоточена работа украинской делегации в ТКГ.

В то же время, она сообщила, что в политической рабочей подгруппе украинская сторона акцентировала внимание на необходимости выполнения резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы от 30 января 2020 года, которая содержит непосредственные требования в адрес Российской Федерации.

В частности, в пункте 4.9 этого документа указана важность полного выполнения ею Минских договоренностей, стороной которых является РФ, и прекращения военного вторжения и поддержки незаконных вооруженных формирований на востоке Украины.

"Подчеркиваем: именно полное прекращение огня, вывод с Донбасса вооруженных формирований и военной техники, восстановление контроля над границей являются базовой предпосылкой для начала политического процесса, в том числе выборов", - заявила пресс-секретарь Кучмы.