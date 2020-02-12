Депутаты предлагают сажать за решетку за вовлечение детей в ряды боевиков

Зарегистрированным в парламенте законопроектом за такие действия предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет с возможной конфискацией имущества.

В Верховной Раде зарегистрирован правительственный проект закона о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно установления уголовной ответственности за вовлечение детей в участие в деятельности не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований (№3040).

Текст законопроекта размещен на сайте парламента.

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Законопроектом, в частности, в статье 260 УК «Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований» предлагается установить, что вовлечение или принуждение малолетнего или несовершеннолетнего лица к участию в деятельности не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований, наказывается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Также статьей 304 «Вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность» предлагается установить: если вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность, пьянство, занятие попрошайничеством, азартными играми повлекло тяжкие последствия для малолетнего или несовершеннолетнего, то это наказывается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что принятие этого закона «будет положительно влиять на интересы детей, которые проживают в районах проведения операции Объединенных сил и могут быть вовлечены в участие в деятельности не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований, а также на лиц, которые намерены вовлечь детей в такое участие».