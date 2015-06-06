Во время боев в Крымском был ранен боец Нацгвардии

Во время боев в Крымском Луганской области был ранен боец Национальной гвардии.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе председателя Луганской областной военно-гражданской администрации Геннадия Москаля.

«В течение пятницы (5.06) и минувшей ночью боевые действия продолжались в нескольких населенных пунктах Луганской области, которые находятся вдоль линии разграничения огня. В Крымском в районе противотуберкулезного диспансера неоднократно вспыхивали перестрелки, которые перерастали в жесткие бои с использованием автоматического оружия, минометов и гранатометов. В результате ранен один украинский военный – 29-летний боец Нацгвардии, который госпитализирован», - говорится в сообщении.

Последнее боевое столкновение в Крымском произошло вчера вечером, сейчас там тихо. Никто из мирных жителей села не пострадал, отметил Москаль.

Также вечером и ночью обстрелу подвергся крайний украинский блокпост возле с. Родина, через который осуществляется единственный в области переход на оккупированные территории и в обратном направлении. В 17.30 украинских военных начали обстреливать из противотанкового ружья системы Симонова (ПТРС), а ночью произошла перестрелка из автоматов. Обошлось без раненых и погибших, сообщил Москаль.

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Кроме того, по его данным, боевые действия велись в Счастье (неоднократные обстрелы позиций украинских военных вблизи моста через Северский Донец из автоматических гранатометов, минометов и стрелкового оружия), Катериновке (минометный обстрел украинского блокпоста со стороны оккупированного Молодежного) и на автодороге Бахмутка в районе 29-го блокпоста. Данных о раненых или погибших не поступало, однако в результате боевых действий была повреждена линия электропередач, в результате чего 5 сел возле Бахмутки (Крымское, Нижнее, Светличное, Тошковка и Новотошковка) оставались без света. Вчера вечером повреждения удалось устранить, идет поэтапное возобновление электроэнергии, отмечается в сообщении.