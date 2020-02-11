Житель ОРДЛО пытался вывезти из Украины запчасти к военному Ми-24 – Служба безопасности

Злоумышленник планировал пересечь таможенную границу в объезд официальных пунктов пропуска.

Контрразведчики Службы безопасности Украины предотвратили незаконный вывоз в Россию товаров военного назначения.

Как сообщает пресс-центр СБУ, оперативники спецслужбы вблизи государственной границы в районе села Лозно-Александровка остановили автомобиль жителя Белокуракинского района Луганской области.

Читайте такжеОккупанты "ДНР" опозорились "рекламой" с австралийским мальчиком

«При осмотре машины была обнаружена килевая часть военного вертолета Ми-24. Злоумышленник планировал пересечь таможенную границу в объезд официальных пунктов пропуска. На территории РФ груз должен был встретить его сообщник», - говорится в сообщении.

Отмечается, что следователи спецслужбы в пределах начатого досудебного расследования осуществляют сбор доказательств противоправной деятельности правонарушителя и его сообщников. Устанавливаются источники происхождения агрегата.

Решается вопрос о сообщении злоумышленнику о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих экспертному контролю) Уголовного кодекса Украины, и избрании меры пресечения.

Как сообщал УНИАН, прокуратура возбудила уголовное производство по факту принудительной «паспортизации» граждан Украины на временно оккупированной территории Луганской области.