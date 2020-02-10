Украина и США выполнят наблюдательный полет над Россией

Полет будет проводиться с 10 по 14 февраля в рамках реализации международного Договора по открытому небу.

Совместная миссия Соединенных Штатов Америки и Украины в рамках реализации международного Договора по открытому небу выполнит наблюдательный полет над территорией России с 10 по 14 февраля.

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Как передает корреспондент УНИАН в РФ, об этом сообщает издание Минобороны России «Красная звезда» со ссылкой на начальника российского центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова.

«В период с 10 по 14 февраля в рамках реализации международного Договора по открытому небу совместная миссия США и Украины выполнит наблюдательный полёт над территорией Российской Федерации на румынском самолёте наблюдения Ан-30 с аэродрома Кубинка», - сказал Рыжков.

По его словам, в ходе полёта по согласованному маршруту российские специалисты на борту самолёта наблюдения будут контролировать строгое соблюдение согласованных параметров полёта и применения предусмотренной договором аппаратуры наблюдения.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после «холодной войны». Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.