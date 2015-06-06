Ночь в зоне АТО прошла очень неспокойно - горячее всего было на Донецком направлении

Ночь с 5 на 6 июня в зоне АТО была неспокойной. Горячее всего было на Донецком направлении.

«Только в течение первой половины ночи было зафиксировано около 30 обстрелов. В большинстве случаев с применением артиллерийских систем, что запрещены Минскими договоренностями», - сообщает пресс-центр АТО.

Боевики обстреляли из артиллерии и минометов Пески, Опытное, Шахту Бутовка, Березовое, Красногоровку.

Активнее всего боевики обстреливали позиции украинских войск возле Старогнатовки, с применением артиллерии калибра 122 мм

На Луганском направлении вблизи населенных пунктов Золотое, Счастье, Крымское пророссийские наемники били из стрелкового оружия и гранатометов. А севернее Донецкого было зафиксировано использование боевиками минометов калибра 120 мм.

На Артемовском направлении населенный пункт Луганское был обстрелян из РСЗО «Град» и 120-мм минометов, а Лозовое с 122-мм артиллерийских систем. Кроме того, в районе Золотого боевики били из стрелкового оружия, гранатометов и зенитных установок.

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С полуночи значительно возросло количество случаев применения реактивных систем залпового огня.

Трижды с «Градов» была обстреляна Старогнатовка, что на Донетчине. Также по одному разу Гранитное и Богдановка на этом направлении.

За ночь было зафиксировано 15 пролетов БПЛА противника. Преимущественно на Луганщине и Мариупольском направлении, отмечают в штабе АТО.