Оккупанты вчера активно били по ВСУ под Донецком и Новотошковским: в ход шло запрещенное оружие

Вследствие вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.

4 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня.

Как сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook, оккупанты обстреливали украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты совершили пять обстрелов по позициям сил ООС, а именно: вблизи Марьинки – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; неподалеку Красногоровки – из станкового противотанкового гранатомета противник произвел 4 выстрела, а также вел огонь из крупнокалиберного пулемета; в районе населенного пункта Авдеевка – из противотанкового ракетного комплекса – 3 выстрела, а также осуществил обстрел из станкового противотанкового гранатомета; рядом с Песками – из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия; вблизи Старогнатовки – из подствольного гранатомета и другого стрелкового оружия.

Семь вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно: дважды рядом с Новотошковским - из миномета калибра 120 мм – 5 мин и 82-мм миномета - 8 мин; два раза вблизи Травневого – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; два раза в районе населенного пункта Орехово – из 120-мм миномета – 3 мины и миномета калибра 82 мм – 6 мин; неподалеку Новолуганского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Вчера, 4 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.

С началом этих суток российские оккупационные войска из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия дважды открывали огонь по защитникам Новотроицкого.

За текущие сутки потерь нет.