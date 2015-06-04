Из Марьинки в больницы Днепропетровска привезли 31 военного

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Днепропетровской облгосадминистрации со ссылкой на советника председателя ОГА Татьяну Губу.

«3 июня Днепропетровск принял 31 бойца из зоны АТО. 11 – утром доставлены спецавтобусом из 66-го Львовского военного мобильного госпиталя, который находится в Донецкой области. Вертолетами в Днепропетровск эвакуированы 20 бойцов, которые получили ранения во время боевых действий в Марьинском районе. пять из них помещены в областную больницу им. Мечникова, один – в 16-ю больницу, остальные – в военный госпиталь», - отметила Губа.

По ее словам, «больницы Днепропетровска полностью обеспечены всем необходимым для лечения раненых бойцов. Больницы работают в круглосуточном режиме. Вопросы обеспечения бойцов медикаментами находится на личном контроле у председателя Днепропетровской облгосадминистрации Валентина Резниченко».

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Советник председателя ОГА подчеркнула, что военные медики 66-го госпиталя и больницы города Курахово также обеспечены необходимыми лекарствами. Четко действуют схемы эвакуации из этих медицинских учреждений.

Как сообщал УНИАН, утром 3 июня российские террористы начали массированное наступление на украинские позиции, сильнейший удар был нанесен в районе населенных пунктов Марьинка и Красногоровка, неподалёку от Донецка.

Боевики в районе Марьинки и Красногоровки осуществили около 40 обстрелов с применением тяжелого вооружения.