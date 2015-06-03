Под Марьинкой силы АТО взяли в плен российского военного

Об этом на своей странице в Twitter сообщили Вооруженные силы Украины.

Кроме того, задержанный россиянин сообщил, что Марьинку штурмуют 500 российских военных.

Пленный - россиянин, раненый. Доставили в госпиталь. Говорит что нас штурмует пол тысячи россиян. Посмотрим... Фото было добавлено, как образец. — ВСУ (Центр) (@UaForces) 3 июня 2015

Чуть позже в ВСУ отметили, что фото в сообщении - иллюстративное.

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Ранее сегодня стало известно, что боевики начали наступление на позиции сил АТО в Донецкой области. Также сообщалось о том, что в районе Марьинки идет ожесточенный бой, в результате которого были ранены 25 украинских бойцов.