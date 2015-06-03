Под Марьинкой силы АТО взяли в плен российского военного

15:08, 03 июня 2015
Война
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Украинские бойцы под Марьинкой взяли в плен раненого солдата Российской Федерации.

REUTERS

Об этом на своей странице в Twitter сообщили Вооруженные силы Украины.

Кроме того, задержанный россиянин сообщил, что Марьинку штурмуют 500 российских военных.

Чуть позже в ВСУ отметили, что фото в сообщении - иллюстративное.

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Ранее сегодня стало известно, что боевики начали наступление на позиции сил АТО в Донецкой области. Также сообщалось о том, что в районе Марьинки идет ожесточенный бой, в результате которого были ранены 25 украинских бойцов.

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