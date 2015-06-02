В Краматорске милиционера-террориста приговорили к восьми годам заключения

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

«Во время досудебного расследования установлено, что в середине мая 2014 года, в период, когда город Краматорск временно находился под контролем боевиков, оперуполномоченный Краматорского ГО ГУМВД Украины в Донецкой области вступил в ряды террористической организации «ДНР», - говорится в сообщении .

Читайте такжеСБУ задержала в Молдове одного из главарей группировки "Сомали" (фото)Кроме этого, находясь в рядах боевиков, милиционер-предатель принимал участие в разбойном нападении на частное предприятие, которое было ограблено преступниками. Также, во время обыска в доме милиционера изъято огнестрельное оружие и боеприпасы к нему.

Мужчина осужден по трем статьям Уголовного кодекса Украины: за ч. 1 ст.258-5 (участие в террористической организации), ч.3 ст.186 (грабеж) и ч.1 ст. 263 (хранение огнестрельного оружия и боевых припасов).