Подозрение объявили 313 пособникам террористов - Аброськин

Об этом начальник ГУМВД Украины в Донецкой области Вячеслав Аброськин сообщил на пресс-конференции, которая была посвящена подведению итогов деятельности милиции Донецкой области за 5 месяцев 2015 года, сообщает пресс-служба ГУМВД Украины в Донецкой области.

Как отмечается в сообщении, всего в текущем году на территории Донецкой области зарегистрировано 13885 уголовных преступлений, в т.ч. 5984 тяжких и особо тяжких.

Аброськин отметил, что приоритетными направлениями работы милиции Донецкой области в настоящее время является выявление и привлечение к ответственности активных участников незаконных вооруженных формирований и изъятия оружия и взрывчатки. Цель мероприятий - предупреждение диверсий, противодействие террористической угрозе и защиту мирных жителей.

«С начала года объявлено о подозрении 313 активным участникам бандформирований и пособникам террористов, из них 268 лицам - по ст. 260 «Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований» и 45 лицам - по ст. 258-3 «Создание террористической группы или террористической организации» Уголовного кодекса Украины». Фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы», - сообщил Аброськин.

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Сотрудниками милиции из незаконного оборота изъято 163 единицы огнестрельного оружия (пулеметы, автоматы, карабины, винтовки, пистолеты, револьверы, атипичное оружие), 52939 боеприпасов (гранатометы, гранаты, патроны, взрывчатые устройства, мины, снаряды, взрыватели и др.), а также более 50 кг взрывчатых веществ. Открыто 438 уголовных производств по факту незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Руководитель милиции Донецкой области напомнил, что кроме «внешнего» противника - диверсантов и пособников террористов, проникающих с оккупированной территории, остается враг внутренний - общеуголовная преступность.

С начала 2015 совершено 105 умышленных убийств, из них 76 - раскрыто, в частности ряд резонансных, таких, как убийство сотрудника милиции в Мариуполе, расправа над работником СБУ в Волновахе, расстрел бывшего заместителя городского головы Славянского городского совета и его водителя, убийство таксиста из Артемовска.

«Зарегистрировано 218 разбойных нападений, раскрыто 59. Рост этого вида правонарушений связан с тем, что милиция Донецкой области регистрирует также разбойные нападения, совершенные на временно оккупированной территории. С начала года зафиксировано 71 такое преступление. Это же касается и угонов автотранспорта, которых совершено всего 382, из которых 165 - в зоне оккупации», - отметил Аброськин, подчеркивается в сообщении.