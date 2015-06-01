В Донецкой области жестоко избили милиционера - МВД

Об этом заявил заместитель начальника ГУ МВД в Донецкой обл. Илья Кива, сообщает телеканал "24".

По его словам, сотрудник милиции направлялся на блокпост на своем автомобиле, однако машина сломалась, и ему пришлось остановиться. Именно в это время трое местных жителей напали на мужчину и избили его. Как отметил Кива, правоохранители били его очень жестоко, а когда подумали, что он скончался, оттащили его к реке.

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Также Кива сообщил, что одного из нападавших уже удалось задержать по приметам, которые описал сам милиционер. Еще двух фигурантов активно ищут.