В Донецкой области жестоко избили милиционера - МВД
01:58, 01 июня 2015Война
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Вблизи Марьинки Донецкой обл. трое местных жителей жестоко, до полусмерти избили милиционера.
Вблизи Марьинки местные жители жестоко избили милиционера / telegraf.com.ua
Об этом заявил заместитель начальника ГУ МВД в Донецкой обл. Илья Кива, сообщает телеканал "24".
По его словам, сотрудник милиции направлялся на блокпост на своем автомобиле, однако машина сломалась, и ему пришлось остановиться. Именно в это время трое местных жителей напали на мужчину и избили его. Как отметил Кива, правоохранители били его очень жестоко, а когда подумали, что он скончался, оттащили его к реке.
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Также Кива сообщил, что одного из нападавших уже удалось задержать по приметам, которые описал сам милиционер. Еще двух фигурантов активно ищут.
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