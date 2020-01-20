Разбитые Пески: как изменился поселок за годы войны на Донбассе (видео)

В Песках не осталось уцелевших домов.

Главный тыл Донецкого аэропорта – поселок Пески и его окрестности – принимал на себя один из главных ударов в обороне. Там не осталось уцелевших домов, больше всего повредились церковь, детский сад и школа.

Читайте такжеВ СНБО рассказали о возможности силового освобождения ДонбассаОб этом говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что это было не бедный поселок, что видно по теперь уже разбитым домам. Более двух тысяч жителей в 2014 году тут заменили солдаты.

Защитники Песков в начале войны в основном не были профессиональными военными. Прибежищем для них была недостроенная церковь. То, что на ней сохранились колокола, военные считают хорошей приметой.

Ранее УНИАН сообщал, как в Украине 20 января почтили память погибших защитников Донецкого аэропорта.