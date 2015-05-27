На российско-украинской границе зафиксирована колонна танков (фото)

Как пишет издание Daily Mail, иллюстрируя материал фотографиями Reuters, был зафиксирован грузовой поезд, который перевозил конвой танков в сторону украинской границы, передает "Украинская правда".

Читайте такжеБоевики могут в ближайшее время начать наступательные действия - генсек НАТО

В понедельник 9 танков привезли в Матвеев Курган, а во вторник они проехали по улицам города. Фотографии, сделаны на мобильный телефон всего за несколько дней после того, как был зафиксирован огромный конвой с пусковыми установками, военными машинами без опознавательных знаков.

"Прибытие конвоев без сомнения рассматривается как увеличение агрессии по отношению к Украине со стороны России, которая месяцами вооружает сепаратистов", - пишет издание.

Издание напоминает, что городок Матвеев Курган находится в 17 милях от границы с Украиной и только в 72 милях от Донецка, где продолжаются жестокие бои.

Как известно, в воскресенье значительное количество российских военных машин, в том числе систем залпового огня "Ураган", были замечены в Ростовской области России вблизи границы с Украиной.