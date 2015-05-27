Военный эксперт считает, что на Донбассе создаются все условия для наступления боевиков

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Из тех событий, которые сейчас происходят на Донбассе, в Украине, самой России и на Западе, я пока не вижу, чтоб кремлевское руководство изменило свои цели. Оно меняет риторику, различные способы достижения этих целей, но сами цели не меняются», - считает он.

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По мнению Сунгуровского, «сейчас Кремль ставит основным приоритетом использование не военной, а «мягкой силы». Но «мягкая сила» имеет одну особенность, - она рассчитана на восприимчивость объекта, на который направлена, а именно, на Украину. Так вот, чтоб Украина стала более восприимчивой, к ней применят «жесткую силу». То есть то, что сейчас происходит в зоне АТО, постоянные обстрелы, постоянное нарушение Минских соглашений – это то предупреждение, что если Украина не будет слушаться, не захочет идти на переговоры и на уступки, то ждите вот той самой агрессии».

И для этого, как считает военный эксперт, на Донбассе создаются все необходимые предпосылки для дальнейшего наступления, «то есть наращивается живая сила и техническое оснащение».

«Путину сейчас не нужна просто агрессия, ему нужен успех. Любое действие, которое не окончится победой, похоронит его окончательно. Поэтому этот перевес, который создается в зоне АТО, он должен быть ощутимым. То есть силы сепаратистов должны намного превосходить силы обороняющихся. В той ситуации, которая существует с отводом вооружений, она этому способствует. Для того, чтоб подтянуть те силы, которые мы подвели – нужно время», - сообщил он.

По мнению Сунгуровского в ближайшее время возможны какие-то действия с расширением неподконтрольной Украине территории на Донбассе, но эти территории не будут большими.

«Это не так сильно интересно Путину, его интересует те прорывные эффекты, для того, чтоб усадить Украину и Запад за стол переговоров, но с козырями в руке у Путина. То есть заставить противную сторону пойти на те уступки, которые ему нужны, а ему нужно признание автономного статуса этих так называемых «республик», ему желательно иметь коридор в Крым, при этом чтоб Украина его предоставила добровольно, потому что сил для того, чтоб его пробить и удерживать у Путина нет», - допускает эксперт.