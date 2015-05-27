Военный эксперт считает, что на Донбассе создаются все условия для наступления боевиков
Директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский считает, что на Донбассе создаются все необходимые предпосылки для дальнейшего наступления российско-террористических войск.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве.
«Из тех событий, которые сейчас происходят на Донбассе, в Украине, самой России и на Западе, я пока не вижу, чтоб кремлевское руководство изменило свои цели. Оно меняет риторику, различные способы достижения этих целей, но сами цели не меняются», - считает он.
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По мнению Сунгуровского, «сейчас Кремль ставит основным приоритетом использование не военной, а «мягкой силы». Но «мягкая сила» имеет одну особенность, - она рассчитана на восприимчивость объекта, на который направлена, а именно, на Украину. Так вот, чтоб Украина стала более восприимчивой, к ней применят «жесткую силу». То есть то, что сейчас происходит в зоне АТО, постоянные обстрелы, постоянное нарушение Минских соглашений – это то предупреждение, что если Украина не будет слушаться, не захочет идти на переговоры и на уступки, то ждите вот той самой агрессии».
И для этого, как считает военный эксперт, на Донбассе создаются все необходимые предпосылки для дальнейшего наступления, «то есть наращивается живая сила и техническое оснащение».
«Путину сейчас не нужна просто агрессия, ему нужен успех. Любое действие, которое не окончится победой, похоронит его окончательно. Поэтому этот перевес, который создается в зоне АТО, он должен быть ощутимым. То есть силы сепаратистов должны намного превосходить силы обороняющихся. В той ситуации, которая существует с отводом вооружений, она этому способствует. Для того, чтоб подтянуть те силы, которые мы подвели – нужно время», - сообщил он.
По мнению Сунгуровского в ближайшее время возможны какие-то действия с расширением неподконтрольной Украине территории на Донбассе, но эти территории не будут большими.
«Это не так сильно интересно Путину, его интересует те прорывные эффекты, для того, чтоб усадить Украину и Запад за стол переговоров, но с козырями в руке у Путина. То есть заставить противную сторону пойти на те уступки, которые ему нужны, а ему нужно признание автономного статуса этих так называемых «республик», ему желательно иметь коридор в Крым, при этом чтоб Украина его предоставила добровольно, потому что сил для того, чтоб его пробить и удерживать у Путина нет», - допускает эксперт.