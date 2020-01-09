Враг восстанавливает на Донбассе интенсивную подготовку соединений боевиков – разведка

Основные усилия направлены на повышение уровня боевой и мобилизационной готовности, подготовки органов управления, разведки и связи.

На Донбассе оккупационное командование восстанавливает интенсивную подготовку соединений боевиков.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил представитель пресс-центра Министерства обороны Украины Михаил Шаравара со ссылкой на данные Главного управления разведки МОУ.

По его словам, командование российских оккупационных войск принимает меры по восстановлению интенсивности подготовки соединений и частей 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) армейских корпусов.

"Основные усилия направлены на повышение уровня боевой и мобилизационной готовности, подготовку органов управления, разведывательных подразделений и подразделений связи соединений и частей противника. При этом в связи с выявленными проблемами в организации логистического обеспечения мероприятия боевой подготовки с привлечением значительного количества военной техники перенесены на вторую половину января", - отметил Шаравара.

Он добавил, что внесение соответствующих изменений в планы боевой подготовки оккупантов на зимний период согласованы со штабом 8-й общевойсковой армии (Новочеркасск, Ростовская область) Южного военного округа Вооруженных сил РФ.