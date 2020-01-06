На Донбассе 5 января погиб боец 93 бригады (фото)

Утверждается, что погибший – житель города Славута (Хмельницкая область) 1976 года рождения.

В зоне проведения операции Объединенных Сил 5 января в результате вражеского обстрела погиб боец 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ Сергей Петрович Рацун.

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Об этом сообщает «Цензор.НЕТ», ссылаясь на страницу общественной организации "Родная Славутчина" в сети Facebook.

Утверждается, что погибший – житель города Славута (Хмельницкая область) 1976 года рождения.

Как сообщал штаб ООС, на протяжении прошлых суток, 5 января, вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции подразделений ОС из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.