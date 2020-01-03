ОБСЕ зафиксировала размещение четырех "Градов" на оккупированной Донетчине

Тяжелое вооружение замечено вблизи населенного пункта Новоамвросиевское (56 км на восток от Донецка).

В Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ заявили, что наблюдатели зафиксировали размещение четырех реактивных систем залпового огня «Град» на оккупированной части Донецкой области.

Читайте такжеВ ОБСЕ приветствуют обмен пленными между Украиной и боевикамиОб этом говорится в первом в 2020 году отчете СММ ОБСЕ.

В частности, 1 января 2020 года патруль СММ зафиксировал 4 реактивные системы залпового огня (БМ-21 «Град», 122 мм) в неподконтрольных правительству районах Украины вблизи населенного пункта Новоамвросиевское (56 км на восток от Донецка).

Ранее УНИАН сообщал, что Албания начала председательствовать в ОБСЕ.