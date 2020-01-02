цей матеріал доступний українською

На Донбассе покончил с собой украинский доброволец с позывным Гудвин

11:34, 02 января 2020
Война
981 0
Умер украинский воин Юрий Сергеев с позывным Гудвин / Facebook

Читайте такжеСитуация на Донбассе: боевики 3 раза нарушили режим прекращения огня

Об этом в Facebook сообщила жена погибшего бойца Лилия Сергеева-Старостина.

"Уважаемые друзья, мой муж Юрий Сергеев сегодня в 14:00 умер", - сообщила она.

Офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) уточнил, что потеря была небоевой, а Юрий Сергеев покончил с собой. Произошло самоубийство в районе Золотого в Луганской области.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #война#самоубийство военного