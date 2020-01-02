На Донбассе покончил с собой украинский доброволец с позывным Гудвин
11:34, 02 января 2020Война
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Произошло самоубийство в районе Золотого в Луганской области.
Умер украинский воин Юрий Сергеев с позывным Гудвин / Facebook
В первый день нового года на Донбассе умер украинский воин Юрий Сергеев с позывным Гудвин. Потеря в рядах ВСУ была небоевой.
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Об этом в Facebook сообщила жена погибшего бойца Лилия Сергеева-Старостина.
"Уважаемые друзья, мой муж Юрий Сергеев сегодня в 14:00 умер", - сообщила она.
Офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) уточнил, что потеря была небоевой, а Юрий Сергеев покончил с собой. Произошло самоубийство в районе Золотого в Луганской области.
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