На Донбассе покончил с собой украинский доброволец с позывным Гудвин

Произошло самоубийство в районе Золотого в Луганской области.

В первый день нового года на Донбассе умер украинский воин Юрий Сергеев с позывным Гудвин. Потеря в рядах ВСУ была небоевой.

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Об этом в Facebook сообщила жена погибшего бойца Лилия Сергеева-Старостина.

"Уважаемые друзья, мой муж Юрий Сергеев сегодня в 14:00 умер", - сообщила она.

Офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) уточнил, что потеря была небоевой, а Юрий Сергеев покончил с собой. Произошло самоубийство в районе Золотого в Луганской области.