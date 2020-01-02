Ситуация на Донбассе: боевики 3 раза нарушили режим прекращения огня
Вооруженные формирования Российской Федерации 1 января 3 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
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По сообщению, боевики обстреляли позиции украинских подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
"Все обстрелы наших позиций зафиксировано в районе населенных пунктов Орехово и Новолуганское, что в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север", - говорится в сообщении.
Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.
С начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет, добавили в штабе ООС.
Как сообщал УНИАН, 31 декабря на Донбассе боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня, потерь среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.