Ситуация на Донбассе: боевики 3 раза нарушили режим прекращения огня

Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Вооруженные формирования Российской Федерации 1 января 3 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Читайте такжеВ России сообщили, сколько украинцев оккупированного Донбасса получили паспорта РФ в 2019 году

По сообщению, боевики обстреляли позиции украинских подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Все обстрелы наших позиций зафиксировано в районе населенных пунктов Орехово и Новолуганское, что в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север", - говорится в сообщении.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

С начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет, добавили в штабе ООС.

Как сообщал УНИАН, 31 декабря на Донбассе боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня, потерь среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.