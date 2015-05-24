В Лисичанске задержали двух собравшихся воевать за деньги на стороне боевиков белорусов

На блокпосту при выезде из Лисичанска задержали двух граждан Беларуси – 37-летнего и 34-летнего жителей Брестской области, которые пытались пробраться на оккупированную территорию и воевать на стороне боевиков.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе председателя Луганской областной военно-гражданской администрации Геннадия Москаля.

«Один из них бывший десантник, второй хоть и не служил в армии, но находится в резерве на воинском учете в своей стране. Белорусы нелегально перешли государственную границу Украины в Волынской области, а потом через Шацк, Ковель, Киев и Харьков добрались в Луганскую область. Сначала объясняли, что хотят попасть в оккупированный Перевальск якобы к родственникам, но потом признались, что на самом деле ехали воевать на стороне «ЛНР», - отмечается в сообщении.

По словам Москаля, «белорусы не хотели воевать по идеологическим соображениям за какой-то там «русский мир», а чтобы заработать денег».

Читайте такжеРоссийские наемники рассказали, для чего воевали на Донбассе - Der Tagesspiegel«Они шли конкретно к одному из главарей бандитов – Мозговому, расстрелянному вчера возле Алчевска. Не забыли взять с собой военные билеты, изъятые при осмотре. Рассчитывали получать ежемесячно по несколько тысяч долларов, хотя таких денег там и близко не платят. То, что придется стрелять в украинцев, для них, очевидно, было несущественно», - отметил руководитель Луганской области.

Москаль сообщил, что «сейчас с задержанными работают наши спецслужбы, и в ближайшее время «заробитчан» скорее всего выдворят на родину, пусть с ними разбираются белорусские силовые структуры».