Боевики превратили Луганск в большой военный лагерь - Тымчук

Об этом сообщает руководитель "Информационного сопротивления", народный депутат Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

"На данный момент в этом населенном пункте дислоцируется 6 крупных отдельных формирований общей численностью 5,5-6 тыс чел. (в их составе - как военнослужащие ВС РФ, замаскированные "под ополчение", так и российские наемники и местные боевики)", - говорится в сообщении.

Читайте такжеТымчук рассказал о тактике ведения боя боевиками на Донбассе

По данным Тымчука, еще порядка 3 тыс. российских военнослужащих, наемников из РФ и боевиков "ЛНР" зафиксированы в поселках близ Луганска (в основном - в Каменобродском районе и в районе, прилегающем к н.п.Станица Луганская).

Согласно сообщению, южнее Луганска отмечается скопление артиллерии террористов.