Боевики регулярно нарушают минские договоренности и используют "Грады" – Лысенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель Администрации президента Украины по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«Боевики нарушили условия минских договоренностей и использовали ракетную систему залпового огня «Град» около Новоласпы, что в очередной раз подчеркивает вражескую настроенность боевиков», - сказал Лысенко.

Читайте такжеШтаб АТО: Боевики продолжают уничтожать Донбасс обстрелами из артиллерии и минометов

По его словам, в мариупольском направлении боевики использовали запрещенные мирными договоренностями минометы калибром 120 миллиметров.

«Самыми горячими точками остаются пункты в донецком направлении в частности это Пески, Опытное, Авдеека, Гранитное, Каменка и Красногоровка. Пророссийские бандформирования ведут там огонь из 120 миллиметровых минометов 122 миллиметровых пушек и район Водяного и Лозового были обстреляны более мощным оружием 152 миллиметровыми пушками», - сказал он.

Кроме того, по его словам, в районе Верхнеторецкого зафиксировано использование вражеского танка.