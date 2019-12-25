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На Донбассе боевики не прекращают обстрелы, ранен военный

13:28, 25 декабря 2019
Война
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По состоянию на 12.00 25 декабря зафиксировано два случая нарушения огня / фото УНИАН

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Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь Министерства обороны Украины капитан Михаил Шаравар.

«По состоянию на 12.00 были зафиксированы два случая нарушения огня со стороны российско-оккупационных войск. Сразу после полуночи в течение тридцати минут противник вел огонь из стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе Крымского. Начиная с 11.25 по направлению населенного пункта Старомихайловка из ручных бронетанковых гранатометов противник обстреливал позиции украинских защитников неподалеку Красногоровки», - сказал он.

Шаравар отметил, что в результате вражеского обстрела один украинский защитник был ранен.

«Воин доставлен в военный мобильный госпиталь, состояние его здоровья удовлетворительное», - добавил пресс-секретарь.

Ранее УНИАН сообщал, что украинская сторона СЦКК призвала вооруженные формирования РФ прекратить провокации и придерживаться договоренностей.

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Теги: #Донбасс#война