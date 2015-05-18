Бойцы АТО 1,5 километра несли на своих плечах раненых российских спецназовцев - Генштаб

Несмотря на заявления российских властей об отсутствии военных РФ на территории Украины, сегодня есть неопровержимые доказательства их присутствия. Об этом заявил начальник Генштаба Украины Виктор Муженко, комментируя ситуацию с задержанными в Луганской области российскими спецназовцами, передает "Сегодня".

"Мы знаем нумерацию военных частей, места их дислокации", – сказал он.

Муженко напомнил, что 16 мая возле моста в районе н.п. Счастье были задержаны двое российских военнослужащих. По словам начальника Генштаба, их военное подразделение дислоцируется в г. Тольятти (РФ).

"Это капитан Евгений Ерофеев и сержант Александр Александров. В ходе боевого столкновения они получили ранения", – отметил он, добавив, что также были захвачены образцы боевого оружия россиян.

Читайте такжеЗадержанных под Счастьем российских спецназовцев доставили в Киев

Муженко показал журналистам отобранную у военных РФ снайперскую винтовку 9 мм, которая пробивает бронежилет на расстоянии 200 м до 5 класса включительно и работает бесшумно. Маркировки у этой винтовки нет.

"Слышно только работу затвора, выстрела практически не слышно", – сказал он.

"Еще один интересный момент. Военнослужащие РФ были ранены. Наши военные эвакуировали их практически на своих плечах из зоны ведения огня примерно на 1,5 км", – рассказал Муженко.

Остальные военнослужащие РФ, по словам начальника Генштаба, в момент эвакуации открыли огонь на поражение, зная, что там находятся их сослуживцы. Он подчеркнул, что российские солдаты пытались уничтожить и украинских военных, и своих сослуживцев.

Читайте такжеВрач: пленные российские спецназовцы боятся "медиков-карателей", которые вырезают органы

"На сегодняшний день была совершена эвакуация после города Краматорск в город Киев, где они проходят лечение", – сообщил Муженко.

При этом он отметил, что не обошлось без потерь и с нашей стороны. "В ходе боевого столкновения были ранены 3 украинских военных, один из которых погиб", – рассказал Муженко.

Напомним, 16 мая в зоне боевых действий на востоке Украины были задержаны двое российских офицеров Главного разведывательного управления Министерства обороны РФ.

По информации спикера Генштаба Вооруженных сил Украины Владислава Селезнева, российских спецназначенцев взяли в плен в г.Счастье, где те пытались захватить стратегический мост.

Советник главы МВД Антон Геращенко выступил с предложением обменять двоих задержанных военнослужащих РФ на Надежду Савченко и других украинских пленных.