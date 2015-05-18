Бойцы АТО 1,5 километра несли на своих плечах раненых российских спецназовцев - Генштаб
Начальник Генштаба рассказал подробности задержания российских спецназовцев.
Несмотря на заявления российских властей об отсутствии военных РФ на территории Украины, сегодня есть неопровержимые доказательства их присутствия. Об этом заявил начальник Генштаба Украины Виктор Муженко, комментируя ситуацию с задержанными в Луганской области российскими спецназовцами, передает "Сегодня".
"Мы знаем нумерацию военных частей, места их дислокации", – сказал он.
Муженко напомнил, что 16 мая возле моста в районе н.п. Счастье были задержаны двое российских военнослужащих. По словам начальника Генштаба, их военное подразделение дислоцируется в г. Тольятти (РФ).
"Это капитан Евгений Ерофеев и сержант Александр Александров. В ходе боевого столкновения они получили ранения", – отметил он, добавив, что также были захвачены образцы боевого оружия россиян.
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Муженко показал журналистам отобранную у военных РФ снайперскую винтовку 9 мм, которая пробивает бронежилет на расстоянии 200 м до 5 класса включительно и работает бесшумно. Маркировки у этой винтовки нет.
"Слышно только работу затвора, выстрела практически не слышно", – сказал он.
"Еще один интересный момент. Военнослужащие РФ были ранены. Наши военные эвакуировали их практически на своих плечах из зоны ведения огня примерно на 1,5 км", – рассказал Муженко.
Остальные военнослужащие РФ, по словам начальника Генштаба, в момент эвакуации открыли огонь на поражение, зная, что там находятся их сослуживцы. Он подчеркнул, что российские солдаты пытались уничтожить и украинских военных, и своих сослуживцев.
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"На сегодняшний день была совершена эвакуация после города Краматорск в город Киев, где они проходят лечение", – сообщил Муженко.
При этом он отметил, что не обошлось без потерь и с нашей стороны. "В ходе боевого столкновения были ранены 3 украинских военных, один из которых погиб", – рассказал Муженко.
Напомним, 16 мая в зоне боевых действий на востоке Украины были задержаны двое российских офицеров Главного разведывательного управления Министерства обороны РФ.
По информации спикера Генштаба Вооруженных сил Украины Владислава Селезнева, российских спецназначенцев взяли в плен в г.Счастье, где те пытались захватить стратегический мост.
Советник главы МВД Антон Геращенко выступил с предложением обменять двоих задержанных военнослужащих РФ на Надежду Савченко и других украинских пленных.