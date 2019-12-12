ООН призвала боевиков допустить международных наблюдателей к местам содержания пленных

Деятельность международных наблюдателей от Управления верховного комиссара ООН по правам человека на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей серьезно ограничена.

Мониторинговая миссия Организации Объединенных Наций по правам человека в Украине призывает предоставить международным наблюдателям доступ на оккупированном Донбассе к местам содержания под стражей задержанных лиц.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в докладе Мониторинговой миссии ООН о ситуации с правами человека в Украине в период с 16 августа - 15 ноября 2019 года, которую сегодня на брифинге в Киеве представила глава миссии Матильда Богнер.

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«В то время, как Управление верховного комиссара ООН по правам человека имеет беспрепятственный доступ к местам содержания под стражей на территории, которая контролируется правительством Украины, деятельность УВКПЧ на территориях, контролируемых «Донецкой народной республикой» и «Луганской народной республикой», от июня 2018 года была серьезно ограничена, несмотря на постоянное обсуждение этой темы во время регулярных встреч с представителями обеих самопровозглашенных «республик», - говорится в докладе.

В частности, сказано, что постоянный отказ в доступе к местам содержания под стражей, несмотря на неоднократные просьбы, делает невозможным мониторинг представителями УВКПЧ обращения с заключенными и условия их содержания.

В миссии отметили, что это вызывает особое беспокойство, поскольку может свидетельствовать о нарушениях прав задержанных.

«Поэтому УВКПЧ призывает предоставить независимым международным наблюдателям, включая УВКПЧ, беспрепятственный конфиденциальный доступ к местам содержания под стражей и задержанных в соответствии с международными стандартами», - сказано в докладе.