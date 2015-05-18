В интернете появилось видео, как боевики обыскивают автомобили ОБСЕ

Соответствующее видео, которое снял один из боевиков, опубликованное на YouTube-канале "АТО-WAROnDonbass", передает 5 канал.

На записи видно как наблюдатели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе вынуждены оправдываться и объяснять вооруженным террористам, куда и с какой целью они движутся.

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Один из наблюдателей говорит боевикам, что им не позволяют проехать к границе, чтобы поменять автомобиль.

На что террорист, который проводит осмотр, отвечает: "Теперь мы знаем ваше направление. Если бы вы сразу показали, куда вам надо, мы бы вас сразу отправили, а так вы катаетесь туда-сюда - шороху только наводите".

Напомним, представители специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в своем последнем отчете сообщили, что боевики тероистичної организации "ЛНР" запретили ОБСЕ находиться в двухкилометровой пограничной зоне вблизи РФ.