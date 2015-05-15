В Широкино боевики стреляли со снайперских винтовок

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в соцсети. Так, по данным штаба АТО, сегодня на Мариупольском направлении в Широкино боевики начали обстрел из снайперских винтовок. Потом использовали артиллерию, минометы запрещенных калибров, гранатометы и стрелковое оружие.

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На Луганском направлении по украинским позициям в Крымском стрелял танк, БМП, минометы, гранатометы, пулеметы, зенитные установки. По Станице Луганской, Сокольникам и Счастью боевики вели огонь из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов и стрелкового оружия, говорится в сообщении.

Кроме того, на Артемовском направлении боевики вели огонь по Кирово, а в Попасной стрелял снайпер. Минометы и артиллерия боевиков вели обстрелы в Луганском, Лозовом и Светлодарске, проинформировали в штабе АТО.

По Пескам и Опытному стреляли минометы и БМП, говорится в сообщении.