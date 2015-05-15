В Крымском между силами АТО и боевиками начался ближний бой

Об этом сообщает руководитель Луганской областной военно-гражданской администрации Геннадий Москаль. Отмечается, что сразу после 15 часов боевики, засевшие в Сокольниках, обстреляли из минометов Крымское, после чего на окраине села вблизи противотуберкулезного санатория вспыхнул ближний бой.

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Одна из минометных мин взорвалась во дворе жилого дома и осколками ранила хозяина - мужчину лет 40. Сейчас раненому оказывается медицинская помощь, его состояние, по предварительным данным, нетяжелое.

После обеда одна из международных организаций привезла в Крымское гуманитарную помощь, однако как только первая партия груза была уже в селе, начался обстрел.

Переправка помощи по единственной дороге, ведущей в Крымское, сразу прекратилась и будет восстановлена силами военнослужащих и местных крестьян, как только это позволит боевая обстановка, отмечают в администрации.