Лишь 14,6% украинцев поддерживают предоставление "ДНР" и "ЛНР" особого статуса - опрос

Треть украинцев считает, что нужно заставить Россию прекратить вмешательство в конфликт на Донбассе путем усиления давления и санкций.

Лишь 14,6% опрошенных граждан Украины поддерживают предоставление самопровозглашенным "ДНР" и "ЛНР" особого статуса в пределах территории Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты общенационального исследования общественного мнения, проведенного фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии с 4 по 19 ноября 2019 года, которые были представлены на пресс-конференции.

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В частности, у украинцев спросили, какие следует принять решение, чтобы на Донбассе установить мир.

Так, 32,3% опрошенных ответили, что надо заставить Россию прекратить вмешательство в конфликт на Донбассе (усиление международных санкций, давление международных структур на Россию), а 32,1% - что надо осуществлять успешное восстановление нормальной жизни на территориях Донбасса, контролируемых Украиной.

При этом, только 14,6% поддерживают предоставление "ДНР" и "ЛНР" особого статуса в пределах Украины.

Также 9,9% поддерживают прекращение финансирования территорий, занятых "ДНР" и "ЛНР" (выплата пенсий, зарплат и т.д.), 9,8% - выступают за придание русскому языку статуса второго государственного, 8,4% - за восстановление военной силой контроля Украина над территориями "ДНР" и "ЛНР", а 7,4% - за проведение выборов на территориях, контролируемых "ДНР" и "ЛНР".

Также 5,9% выступают за отделение территорий, занятых "ДНР" и "ЛНР", от Украины, 4,4% - за введение в Украине федеративного устройства, 3,9% - за амнистию всем тем, кто принимал участие в боевых действиях на Донбассе, 3,4% - за отказ от перспективы членства в НАТО, закрепление в Конституции нейтрального статуса Украины.

Еще 1,5% поддерживает другие варианты, а 21,8% затруднились ответить.

*** Опрос проводился в 110 населенных пунктах во всех областях Украины, кроме Автономной Республики Крым, в Донецкой и Луганской областях – только на контролируемых правительством территориях. В результате полевого этапа была собрана 2 тыс. 41 анкета. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.