За сутки на Донбассе ранены четверо военнослужащих
14:03, 14 мая 2015Война
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В течение суток погибших среди украинских военных в зоне проведения АТО на Донбассе нет.
REUTERS
Об этом заявил спикер Администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.
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«К счастью, за прошедшие сутки погибших у нас нет, 4 военных получили ранения»,- сказал он.
Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки в зоне АТО погибших среди украинских военных не было, ранения получили 10 бойцов.
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