За сутки на Донбассе ранены четверо военнослужащих

Об этом заявил спикер Администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.

Читайте такжеБоевики используют символику ОБСЕ для передвижения в зоне АТО - Лысенко

«К счастью, за прошедшие сутки погибших у нас нет, 4 военных получили ранения»,- сказал он.

Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки в зоне АТО погибших среди украинских военных не было, ранения получили 10 бойцов.