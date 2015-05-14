За сутки на Донбассе ранены четверо военнослужащих

14:03, 14 мая 2015
Война
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В течение суток погибших среди украинских военных в зоне проведения АТО на Донбассе нет.

REUTERS

Об этом заявил спикер Администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.

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«К счастью, за прошедшие сутки погибших у нас нет, 4 военных получили ранения»,- сказал он.

Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки в зоне АТО погибших среди украинских военных не было, ранения получили 10 бойцов.

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