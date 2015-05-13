За сутки в зоне АТО не погиб ни один военный
12:55, 13 мая 2015Война
219 0
В течение суток погибших среди украинских военных в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе нет.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве заявил спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.
"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших нет. 10 военнослужащих ранены", - сообщил Лысенко.
Читайте такжеВ Генштабе озвучили сумму выплат военным АТО за уничтоженную технику боевиков
Как сообщал УНИАН, данные разведки свидетельствуют, что сепаратисты пополняют запасы оружия и снарядов, а обстрелами украинских позиций пристреливаются и совершенствуют навыки для активной фазы боевых действий.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter