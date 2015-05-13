За сутки в зоне АТО не погиб ни один военный

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве заявил спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших нет. 10 военнослужащих ранены", - сообщил Лысенко.

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Как сообщал УНИАН, данные разведки свидетельствуют, что сепаратисты пополняют запасы оружия и снарядов, а обстрелами украинских позиций пристреливаются и совершенствуют навыки для активной фазы боевых действий.